В Южном Дагестане пытаются предупредить мусорный коллапс

Положение дел с вывозом мусора в городах и районах Южной части Дагестана обсудил с руководителями МО государственный секретарь Республики Хизри Абакаров. Он подверг критике работу по организации вывоза ТКО в Юждаге и обвинил в бездеятельности оператора «Экологи-ка».

О многочисленных проблемах в работе с региональным оператором сообщили и Главы муниципалитетов. Так, например, с марта 2020 года «Экологи-ка» полностью перестала функционировать в Табасаранском районе. На организацию имеются судебные иски о незаконном бездействии. Они направлены в службу судебных приставов.

Согласно общему решению договора с региональным оператором будут расторгнуты во всех муниципалитетах ЮТО. Сбором и транспортировкой мусора в муниципалитетах будут заниматься предприятия, имеющие соответствующую лицензию. Согласно законодательству, организации смогут заниматься данной деятельностью без проведения конкурса до одного года.