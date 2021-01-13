ЗАМАНА - В Южном Дагестане пытаются предупредить мусорный коллапс

В Южном Дагестане пытаются предупредить мусорный коллапс

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13 января, 2021. Среда 11:50
В Южном Дагестане пытаются предупредить мусорный коллапс

Положение дел с вывозом мусора в городах и районах Южной части Дагестана обсудил с руководителями МО государственный секретарь Республики Хизри Абакаров. Он подверг критике работу по организации вывоза ТКО в Юждаге и обвинил в бездеятельности оператора «Экологи-ка».

В Южном Дагестане пытаются предупредить мусорный коллапс
Общество

О многочисленных проблемах в работе с региональным оператором сообщили и Главы муниципалитетов. Так, например, с марта 2020 года «Экологи-ка» полностью перестала функционировать в Табасаранском районе. На организацию имеются судебные иски о незаконном бездействии. Они направлены в службу судебных приставов.
Согласно общему решению договора с региональным оператором будут расторгнуты во всех муниципалитетах ЮТО. Сбором и транспортировкой мусора в муниципалитетах будут заниматься предприятия, имеющие соответствующую лицензию.  Согласно законодательству, организации смогут заниматься данной деятельностью без проведения конкурса до одного года.

 

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