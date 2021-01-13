Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров посетил Дербент

В рамках визита Госсекретарь Дагестана провел совещание, в ходе которого выяснил детали процесса работы по строительству канатной дороги.

Как сообщил Хизри Абакаров в своем Instagram, канатная дорога откроет красивый, панорамный вид на город и станет предметом гордости дербентцев.

Также Госсекретарь Дагестанав и Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов посетили строительство парка Низами Гянджеви. На данном объекте продолжается подготовка основания фонтана, залита четверть фундамента, готовится площадка под облицовку. Работы по реконструкции парка и строительству фонтана планируется завершить к концу этого года. Напомним, что фонтан Дербенту дарит Сбербанк России. Как подчеркнул в своем сообщении Хизри Абкаров, площадь фонтана будет самая большая в России. Также он будет осуществлять инновационные функции, демонстрируя светомузыкальыне шоу.