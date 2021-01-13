ЗАМАНА - В России станет проще использовать маткапитал для строительства дома

В России станет проще использовать маткапитал для строительства дома

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13 января, 2021. Среда 10:15
В России станет проще использовать маткапитал для строительства дома

Минтруда России выступает с инициативой облегчить процесс распоряжения средствами маткапитала при возмещении издержек на стройку жилого дома, - сообщает "Дагестанская правда".

В России станет проще использовать маткапитал для строительства дома
Общество

В соответствии с новым постановлением, по завершению строитеьства достаточно предоставить выписку из Федеральной службы госрегистрации в Пенсионный фонд о собственности дома. Таким образом, молодые родители лишены процедуры предоставления актов выполненных работ для получения компенсации затрат на строительство.

 

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