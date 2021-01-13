В соответствии с новым постановлением, по завершению строитеьства достаточно предоставить выписку из Федеральной службы госрегистрации в Пенсионный фонд о собственности дома. Таким образом, молодые родители лишены процедуры предоставления актов выполненных работ для получения компенсации затрат на строительство.
В России станет проще использовать маткапитал для строительства дома
- Автор Хадижат
- 13 января, 2021. Среда 10:15
Минтруда России выступает с инициативой облегчить процесс распоряжения средствами маткапитала при возмещении издержек на стройку жилого дома, - сообщает "Дагестанская правда".
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