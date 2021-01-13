ЗАМАНА - Прямые авиасообщения соединили Махачкалу с Уфой и Минеральными Водами

Прямые авиасообщения соединили Махачкалу с Уфой и Минеральными Водами

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13 января, 2021. Среда 09:46
Прямые авиасообщения соединили Махачкалу с Уфой и Минеральными Водами

Программу полетов Уфа-Махачкала с 12 января осуществляет компания «Ираэро».

Прямые авиасообщения соединили Махачкалу с Уфой и Минеральными Водами
Общество

Летать по самолеты будут каждый вторник. Обратно из Дагестана воздушное судно вылетит через неделю. Полет между двумя пунктами займет более чем 2,5 часа.
С 13 января авиакомпания «Азимут» будет осуществлять  прямые рейсы из Махачкалы в Минеральные Воды. Как сообщает "Дагестанская правила", рейсы будут осуществляться каждую среду и воскресенье. Время полёта составит 1 час.

 

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