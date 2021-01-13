Прямые авиасообщения соединили Махачкалу с Уфой и Минеральными Водами

Летать по самолеты будут каждый вторник. Обратно из Дагестана воздушное судно вылетит через неделю. Полет между двумя пунктами займет более чем 2,5 часа.

С 13 января авиакомпания «Азимут» будет осуществлять прямые рейсы из Махачкалы в Минеральные Воды. Как сообщает "Дагестанская правила", рейсы будут осуществляться каждую среду и воскресенье. Время полёта составит 1 час.