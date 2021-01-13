ЗАМАНА - В Республике Дагестан осужденные выплатили 5 миллионов рублей по исковым требованиям

В Республике Дагестан осужденные выплатили 5 миллионов рублей по исковым требованиям

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13 января, 2021. Среда 08:31
В Республике Дагестан осужденные выплатили 5 миллионов рублей по исковым требованиям

В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Дагестан отбывают наказание больше 1700 человек. 215 из них должны компенсировать нанесенный ущерб или возместить его пострадавшим.

В Республике Дагестан осужденные выплатили 5 миллионов рублей по исковым требованиям
Общество

За истекший год осужденные выплатили по исковым обязанностям 4,9 млн. рублей. В 2019 году эта цифра достигала 3,9 млн. рублей, сообщает «Лезги газет». Все осужденные погашают исковые обязанности за счет средств, заработанных в исправительных учреждениях. Осужденные шьют форму, производят обувь, сувенирную продукцию, баки для жестких коммунальных отходов и так далее.

 

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