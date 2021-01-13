В Республике Дагестан осужденные выплатили 5 миллионов рублей по исковым требованиям

Автор Хадижат

В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Дагестан отбывают наказание больше 1700 человек. 215 из них должны компенсировать нанесенный ущерб или возместить его пострадавшим.