За истекший год осужденные выплатили по исковым обязанностям 4,9 млн. рублей. В 2019 году эта цифра достигала 3,9 млн. рублей, сообщает «Лезги газет». Все осужденные погашают исковые обязанности за счет средств, заработанных в исправительных учреждениях. Осужденные шьют форму, производят обувь, сувенирную продукцию, баки для жестких коммунальных отходов и так далее.
В Республике Дагестан осужденные выплатили 5 миллионов рублей по исковым требованиям
- Автор Хадижат
- 13 января, 2021. Среда 08:31
В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики Дагестан отбывают наказание больше 1700 человек. 215 из них должны компенсировать нанесенный ущерб или возместить его пострадавшим.
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