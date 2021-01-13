Напомним, причиной нарушения электроснабжения стало непогода. В аварийно-восстановительных работах приняли участие и продолжают дежурить в круглосточном режиме 52 бригады в составе 162 специалистов.
В районах Дагестана восстановлено электроснабжение
- Автор Хадижат
- 13 января, 2021. Среда 01:19
Восстановлено электроснабжение в домах приблизительно 59 тыс. жителей Кизлярского, Бабаюртовского, Тарумовского и Буйнакского районов.
Последнее от Хадижат
- В Буйнакске проходит заседание оперштаба в связи с массовым отравлением
- Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов
- Тридцать детей поступило в Буйнакскую больницу с признаками отравления
- Сергей Меликов отметил роль СМИ в борьбе с коронавирусом
- «Сбер» разработал метод определения коронавируса по голосу и кашлю