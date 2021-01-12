Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов

На встрече с Врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым журналисты затронули ряд проблемных вопросов, один из которых касался обманутых дольщиков, - сообщает "Дагестанская правда".

На вопрос, какие пути решения видит руководство республики, Сергей Меликов ответил: «Это проблема федерального масштаба. Скоро будет совещание по вопросам строительной отрасли, там мы в числе других и рассмотрим проблему дольщиков. Кроме того, на этом совещании будут рассмотрены такие вопросы, как строительство коллектора между Махачкалой и Каспийском, незаконно возведённые многоквартирные дома, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и другие вопросы».

Также Главу Дагестана попросили прокомментировать события, произошедшие в период новогодних праздников в поселке Тарки. Сергей Меликов раскритиковал работу антинаркотической комиссии и сказал что на днях будет проведено её внеочередное заседание.

Как отметил Меликов, многие органы власти далеки от той ситуации, которая имеется в республике. «У нас просто огромная пропасть между тем, что обсуждаем и что имеем», - заявил он.

В рамках встречи с журналистами, врио Главы Дагестана Сергей Меликов поблагодарил журналистов за работу и поддержал идею учреждения государственной награды «Заслуженный журналист Республики Дагестан». Он дал поручение профильному министерству проработать этот вопрос. По его словам, эскиз награды не должен отличаться от федеральной награды.