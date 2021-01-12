ЗАМАНА - Сергей Меликов отметил роль СМИ в борьбе с коронавирусом

Сергей Меликов отметил роль СМИ в борьбе с коронавирусом

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12 января, 2021. Вторник 16:50
Сергей Меликов отметил роль СМИ в борьбе с коронавирусом

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов накануне Дня российской печати, встретился с представителями СМИ.

Сергей Меликов отметил роль СМИ в борьбе с коронавирусом
Общество

В рамках встречи, руководитель республики отметил что средства массовой информации не только способ передачи информации, но и зеркало отражающее положение дел в стране, - сообщает сетевое издание "Мирмол". 

"Пресса важна и как способ получения органами власти каких-то сигналов, исходящих от общества, помогает сконцентрироваться на каких-то более важных вещах", - отметил Сергей Меликов. В рамках встречи он поблагодарил представителей СМИ за работу, проведенную в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что без должного информация противостоять вирусу и обезопасить жителей региона было бы значительно сложнее. 

 

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