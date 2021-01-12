Сергей Меликов отметил роль СМИ в борьбе с коронавирусом

В рамках встречи, руководитель республики отметил что средства массовой информации не только способ передачи информации, но и зеркало отражающее положение дел в стране, - сообщает сетевое издание "Мирмол".

"Пресса важна и как способ получения органами власти каких-то сигналов, исходящих от общества, помогает сконцентрироваться на каких-то более важных вещах", - отметил Сергей Меликов. В рамках встречи он поблагодарил представителей СМИ за работу, проведенную в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что без должного информация противостоять вирусу и обезопасить жителей региона было бы значительно сложнее.