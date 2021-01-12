ЗАМАНА - Сергей Меликов провел очередное заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом

Сергей Меликов провел очередное заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом

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12 января, 2021. Вторник 15:07
Сергей Меликов провел очередное заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом

Сергей Меликов в режиме видеосвязи провел заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения вируса Covid-19. 

Сергей Меликов провел очередное заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом
Общество

В рамках заседания, о принимаемых мерах по оказанию высококачественной мед поддержки страдающим внебольничным воспалением лёгких и коронавирусной инфекцией доложила временно исполняющая обязанности руководителя Минздрава РД Татьяна Беляева.

По ее словам, сегодня в регионе развёрнуто 3937 коек для лечений коронавирусной инфекции. 1605 человек лечатся в домашних условиях.
Главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов, в ходе выступления на совещании отметил, что не смотря на в общем стабилизирующуюся обстановку, в регионе выявлен 201 нарушитель режима самостоятельной изоляции. В их отношении будет проведена работа с привлечением органов охраны правопорядка.

Сергей Меликов дал поручение присутствующему на заседании первому заместителю председателя Правительства Дагестана Батыру Эмееву провести заседание на тему обеспечения республики медицинскими препаратами не связанными с коронавирусом.

 

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