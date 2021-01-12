Справился с болезнью и отправился домой 151 пациент. Согласно данным Минздрава Дагестана, к 11 января в регионе от коронавируса привились 234 человека.
За минувшие сутки от коронавируса в Дагестане скончалось 5 человек
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 14:14
Число новых зараженных за прошедшие сутки 156 человек.
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