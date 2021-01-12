ЗАМАНА - Изменения в генплане Махачкалы вызвано необходимостью строительства социальных объектов

Изменения в генплане Махачкалы вызвано необходимостью строительства социальных объектов

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12 января, 2021. Вторник 13:52
Изменения в генплане Махачкалы вызвано необходимостью строительства социальных объектов

Перемены в генеральном плане города связаны необходимостью планирования территории в городе для социальных объектов: школ, больниц и детских садов, сообщают Махачкалинские известия» со ссылкой на пресс-центр города.

Изменения в генплане Махачкалы вызвано необходимостью строительства социальных объектов
Общество

Подчеркивается, что городская мэрия часто сталкивается с проблемой незаконной застройки участков, отведенных под строительство соц объектов. Вносимые в генплан изменения призваны решить эту дилемму.

 

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