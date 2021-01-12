Подчеркивается, что городская мэрия часто сталкивается с проблемой незаконной застройки участков, отведенных под строительство соц объектов. Вносимые в генплан изменения призваны решить эту дилемму.
Изменения в генплане Махачкалы вызвано необходимостью строительства социальных объектов
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 13:52
Перемены в генеральном плане города связаны необходимостью планирования территории в городе для социальных объектов: школ, больниц и детских садов, сообщают Махачкалинские известия» со ссылкой на пресс-центр города.
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