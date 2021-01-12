Дагестанской столице за год удалось подняться сразу на 50 строчек в рейтинге. Известно, что исследование проводилось Финансовым университетом при Правительстве РФ на основе отзывов самих россиян.
Основными критериями при составлении рейтинга стали низки уровень криминала, интерес к культуре склонность к миграции, уровень доходов населения, развитие инфраструктуры и другие важные для городской жизни качества.
Возглавили список городов с высоким уровнем качества жизни такие города как Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань. Наихудшими для проживания стали Хабаровск, Кемерово, Барнаул, Волгоград и Чита.
Махачкала заняла 27 место рейтинге городов с высоким качеством жизни
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 12:13
По итогам прошедшего года, Махачкала заняла 27-е место по качеству жизни в списке городов России с населением более 250 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации города.
Дагестанской столице за год удалось подняться сразу на 50 строчек в рейтинге. Известно, что исследование проводилось Финансовым университетом при Правительстве РФ на основе отзывов самих россиян.
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