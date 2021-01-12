ЗАМАНА - В Дагестане напишут тотальный диктант на тему: "Образование ДАССР"

В Дагестане напишут тотальный диктант на тему: "Образование ДАССР"

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12 января, 2021. Вторник 11:14
В Дагестане напишут тотальный диктант на тему: &quot;Образование ДАССР&quot;

Министерство образования и науки Дагестана утвердило план меропряитий по празднованию 100-летия со дня образования ДАССР. Мероприятия будут проводиться в образовательных организациях на протяжении всего года, - сообщает пресс-служба ведомства. 

В Дагестане напишут тотальный диктант на тему: "Образование ДАССР"
Общество

Так, 14 и 21 января в республике около 500 тысяч школьников и студентов напишут тотальный диктант на тему «Образование ДАССР». Запланирован республиканский слет телевизионных отрядов краеведов-следопытов. Столетию образования ДАССР будут посвящены и передачи Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Дагестана».
В апреле учителя республики будут соревноваться в конкурсе на звание «Учитель года», на этот раз конкурс тоже будет приурочен столетию с образования ДАССР.
В регионе также запланированы научно-исследовательские конкурсы и конференции.

 

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взяты из открытых источников
 

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