В Дагестане напишут тотальный диктант на тему: "Образование ДАССР"

Министерство образования и науки Дагестана утвердило план меропряитий по празднованию 100-летия со дня образования ДАССР. Мероприятия будут проводиться в образовательных организациях на протяжении всего года, - сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 14 и 21 января в республике около 500 тысяч школьников и студентов напишут тотальный диктант на тему «Образование ДАССР». Запланирован республиканский слет телевизионных отрядов краеведов-следопытов. Столетию образования ДАССР будут посвящены и передачи Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Дагестана».

В апреле учителя республики будут соревноваться в конкурсе на звание «Учитель года», на этот раз конкурс тоже будет приурочен столетию с образования ДАССР.

В регионе также запланированы научно-исследовательские конкурсы и конференции.