ЗАМАНА - Борис Гонцов сообщил о грядущих переменах в администрации Каспийска

Борис Гонцов сообщил о грядущих переменах в администрации Каспийска

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12 января, 2021. Вторник 09:52
Борис Гонцов сообщил о грядущих переменах в администрации Каспийска

Мэр Каспийска Борис Гонцов в своем Instagram объявил о кадровых перестановках в администрации города и подготовке к образованию кадрового резерва. По заявлению Гонцова, всех сотрудников аппарата администрации ждет аттестация в результате которой будет выявлено соответствует ли работник занимаемой должности.

Борис Гонцов сообщил о грядущих переменах в администрации Каспийска
Общество

В связи с этими переменами, было принято решение о формировании кадрового резерва с помощью конкурса «Мой Каспийск». Этот конкурс, как утверждает градоначальник, возможность заявить о себе, получить продвижение по службе и оценить свои профессиональные компетенции. Конкурс будет проходить по всем важнейшим категориям: архитектура, образование, культура, туризм, сфера жилищно-коммунального хозяйства и другие.

 

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