ЗАМАНА - В Республиканской клинической больнице обновили медоборудование

В Республиканской клинической больнице обновили медоборудование

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12 января, 2021. Вторник 09:36
В Республиканской клинической больнице обновили медоборудование

По сообщению пресс-службы учреждения, за счет финансирования Министерства здравоохранения региона и собственных средств больницы, обновилась почти вся система диагностики.

В Республиканской клинической больнице обновили медоборудование
Общество

Также удалось приобрести новую кислородную станцию для работы с covid-инфицированными. Стоит отметить, что помимо технического оснащения, в приемное-диагностическом и эндокринологическом отделениях РКБ в минувшем году был проведен масштабный ремонт без ущерба рабочему процессу.

 

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