В Республиканской клинической больнице обновили медоборудование

По сообщению пресс-службы учреждения, за счет финансирования Министерства здравоохранения региона и собственных средств больницы, обновилась почти вся система диагностики.

Также удалось приобрести новую кислородную станцию для работы с covid-инфицированными. Стоит отметить, что помимо технического оснащения, в приемное-диагностическом и эндокринологическом отделениях РКБ в минувшем году был проведен масштабный ремонт без ущерба рабочему процессу.