Также удалось приобрести новую кислородную станцию для работы с covid-инфицированными. Стоит отметить, что помимо технического оснащения, в приемное-диагностическом и эндокринологическом отделениях РКБ в минувшем году был проведен масштабный ремонт без ущерба рабочему процессу.
В Республиканской клинической больнице обновили медоборудование
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 09:36
По сообщению пресс-службы учреждения, за счет финансирования Министерства здравоохранения региона и собственных средств больницы, обновилась почти вся система диагностики.
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