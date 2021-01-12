Территорию озера "Ак-гель" освободили от будущей застройки

Уточним, что данные территории уже были подготовлены к началу строительства торговых центров, шестиэтажной автомобильной стоянки, банкетного зала, жилого многоквартирного дома, детских садов, школ и объектов коммерческой деятельности.

Земельные участки были обнаружены активистами движения "Город наш" на публичной кадастровой карте, в границах озера Ак-гёль и его береговой полосы.