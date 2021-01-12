ЗАМАНА - Территорию озера "Ак-гель" освободили от будущей застройки

Территорию озера "Ак-гель" освободили от будущей застройки

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12 января, 2021. Вторник 09:25
Территорию озера &quot;Ак-гель&quot; освободили от будущей застройки

Ленинский районный суд поддержал исковые требования участников общественного движения «Город наш» о признании нелегальным образования 8-ми земляных участков на территории озера Ак-Гёль.

Территорию озера "Ак-гель" освободили от будущей застройки
Общество

Уточним, что данные территории уже были подготовлены к началу строительства торговых центров, шестиэтажной автомобильной стоянки, банкетного зала, жилого многоквартирного дома, детских садов, школ и объектов коммерческой деятельности.
Земельные участки были обнаружены активистами движения "Город наш" на публичной кадастровой карте, в границах озера Ак-гёль и его береговой полосы.

 

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