Уточним, что данные территории уже были подготовлены к началу строительства торговых центров, шестиэтажной автомобильной стоянки, банкетного зала, жилого многоквартирного дома, детских садов, школ и объектов коммерческой деятельности.
Земельные участки были обнаружены активистами движения "Город наш" на публичной кадастровой карте, в границах озера Ак-гёль и его береговой полосы.
Территорию озера "Ак-гель" освободили от будущей застройки
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 09:25
Ленинский районный суд поддержал исковые требования участников общественного движения «Город наш» о признании нелегальным образования 8-ми земляных участков на территории озера Ак-Гёль.
Уточним, что данные территории уже были подготовлены к началу строительства торговых центров, шестиэтажной автомобильной стоянки, банкетного зала, жилого многоквартирного дома, детских садов, школ и объектов коммерческой деятельности.
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