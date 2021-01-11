ЗАМАНА - Прокуратура Дагестана борется с продажей поддельных дипломов

Прокуратура Дагестана борется с продажей поддельных дипломов

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11 января, 2021. Понедельник 15:54
Прокуратура Дагестана борется с продажей поддельных дипломов

Прокуратура Акушинского района потребовала закрыть возможность доступа к веб-ресурсам, которые содержат предложения о приобретении поддельных документов об образовании, -  рассказывает РИА  "Дагестан".

Прокуратура Дагестана борется с продажей поддельных дипломов
Общество

В ходе мониторинга, в интернете были установлены странички, на которых содержится информация о методах приобретения аттестата о получении образования разных уровней.
Посещение сайтов было свободным, отсутствовали ограничения в распространении информации. В этой связи, прокуратура Акушинского района направила в райсуд исковые заявления о признании обозначенной информации запрещенной к распространению на территории страны. Требования прокуратуры судом удовлетворены в полноценном размере.

 

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