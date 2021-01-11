Прокуратура Дагестана борется с продажей поддельных дипломов

В ходе мониторинга, в интернете были установлены странички, на которых содержится информация о методах приобретения аттестата о получении образования разных уровней.

Посещение сайтов было свободным, отсутствовали ограничения в распространении информации. В этой связи, прокуратура Акушинского района направила в райсуд исковые заявления о признании обозначенной информации запрещенной к распространению на территории страны. Требования прокуратуры судом удовлетворены в полноценном размере.