В ходе мониторинга, в интернете были установлены странички, на которых содержится информация о методах приобретения аттестата о получении образования разных уровней.
Посещение сайтов было свободным, отсутствовали ограничения в распространении информации. В этой связи, прокуратура Акушинского района направила в райсуд исковые заявления о признании обозначенной информации запрещенной к распространению на территории страны. Требования прокуратуры судом удовлетворены в полноценном размере.
Прокуратура Дагестана борется с продажей поддельных дипломов
- Автор Хадижат
- 11 января, 2021. Понедельник 15:54
Прокуратура Акушинского района потребовала закрыть возможность доступа к веб-ресурсам, которые содержат предложения о приобретении поддельных документов об образовании, - рассказывает РИА "Дагестан".
В ходе мониторинга, в интернете были установлены странички, на которых содержится информация о методах приобретения аттестата о получении образования разных уровней.
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