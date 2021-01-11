ЗАМАНА - В Дагестане в минувшем году полностью выполнили лесовосстановительные работы

В Дагестане в минувшем году полностью выполнили лесовосстановительные работы

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11 января, 2021. Понедельник 15:28
В Дагестане в минувшем году полностью выполнили лесовосстановительные работы

В республике в прошедшем 2020 году полностью реализован план мероприятий в рамах регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».

В Дагестане в минувшем году полностью выполнили лесовосстановительные работы
Общество

Уточним, что Республика Дагестан является малолесным субъектом Российской Федерации: лесистость территории РД составляет 7,2 Поэтому среди наиважнейших задач лесного ведомства Республики Дагестан значится сохранения, защита и прирост площади лесов.

В 2020 году по национальному проекту «Экология» лесовосстановительные мероприятия и работы по лесоразведению проводились на общей площади 514 га, сообщают «Зори Табасарана».
Работы по искусственному лесовосстановлению выполнены на площади 252 га, также высадка 163 га, посев 89 га; помощь естественному лесовосстановлению 212 га; лесоразведение 50 га.

 

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