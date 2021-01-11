В Дагестане в минувшем году полностью выполнили лесовосстановительные работы

Автор Хадижат

В республике в прошедшем 2020 году полностью реализован план мероприятий в рамах регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».