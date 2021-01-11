Необходимо отметить, что прививку можно было поставить и в новогодние выходные. Побочных реакций либо затруднений у привитых на данный момент не обнаружено.
Подчеркнём, что застраховаться от заражения коронавирусом может любой гражданин старше восемнадцати лет при отсутствии противопоказаний, каковыми являются беременность и период грудного вскармливания.
В текущее время в регионе действует 27 прививочных центров. Вакцинопрофилактика является добровольной и бесплатной.
В Дагестане вакцинация от коронавируса в новогодние праздники не прекращалась
- Автор Хадижат
- 11 января, 2021. Понедельник 15:06
Согласно данным Минздрава Дагестана, к 11 января в регионе от коронавируса привились 234 человека.
Необходимо отметить, что прививку можно было поставить и в новогодние выходные. Побочных реакций либо затруднений у привитых на данный момент не обнаружено.
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