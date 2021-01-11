В Дагестане вакцинация от коронавируса в новогодние праздники не прекращалась

Необходимо отметить, что прививку можно было поставить и в новогодние выходные. Побочных реакций либо затруднений у привитых на данный момент не обнаружено.

Подчеркнём, что застраховаться от заражения коронавирусом может любой гражданин старше восемнадцати лет при отсутствии противопоказаний, каковыми являются беременность и период грудного вскармливания.

В текущее время в регионе действует 27 прививочных центров. Вакцинопрофилактика является добровольной и бесплатной.