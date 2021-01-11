Мэр Каспийска уточнил, что с данной просьбой к нему обратились работники «Водоканала». Согласно мнению коммунальщиков, запасной насос необходим, так как если основной выйдет из строя город может остаться без воды. Также Борис Гонцов коснулся и животрепещущей для Каспийска темы качества и чистоты воды, подаваемой в квартиры горожан.
«В наступившем году будет продолжена работа по запуску незавершённых водоочистных сооружений. Кроме того, будет решаться вопрос о строительстве нового водопровода»,- подчеркнул градоначальник в своем сообщении.
В Каспийске приобретен для нужд города дополнительный насос
- Автор Хадижат
- 11 января, 2021. Понедельник 13:37
Глава города Каспийска Борис Гонцов сообщил в личном Instagram о приобретении дополнительного насоса для обеспечения в городе непрерывной подачи воды.
Мэр Каспийска уточнил, что с данной просьбой к нему обратились работники «Водоканала». Согласно мнению коммунальщиков, запасной насос необходим, так как если основной выйдет из строя город может остаться без воды. Также Борис Гонцов коснулся и животрепещущей для Каспийска темы качества и чистоты воды, подаваемой в квартиры горожан.
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