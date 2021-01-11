В Каспийске приобретен для нужд города дополнительный насос

Мэр Каспийска уточнил, что с данной просьбой к нему обратились работники «Водоканала». Согласно мнению коммунальщиков, запасной насос необходим, так как если основной выйдет из строя город может остаться без воды. Также Борис Гонцов коснулся и животрепещущей для Каспийска темы качества и чистоты воды, подаваемой в квартиры горожан.

«В наступившем году будет продолжена работа по запуску незавершённых водоочистных сооружений. Кроме того, будет решаться вопрос о строительстве нового водопровода»,- подчеркнул градоначальник в своем сообщении.