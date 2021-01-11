ЗАМАНА - С начала сезона горнолыжную базу "Чиндирчеро" посетило 18 тысяч туристов

С начала сезона горнолыжную базу "Чиндирчеро" посетило 18 тысяч туристов

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11 января, 2021. Понедельник 10:28
С начала сезона горнолыжную базу &quot;Чиндирчеро&quot; посетило 18 тысяч туристов

За прошедшие пару лет, на территории курорта был установлен бугельный подъемник на 700 м, приобретены новые лыжи и тюбинги, организованы трассы с подъемником для катания на тюбингах, - сообщает РИА "Дагестан".

С начала сезона горнолыжную базу "Чиндирчеро" посетило 18 тысяч туристов
Общество

На сегодняшний день, к горнолыжной базе "Чиндирчеро" подведен газ.  Построены два водохранилища, готовится к запуску газопоршневая станция. На следующий год запланировано провести ремонтные работы дороги от села Гинта к «Чиндирчеро».

 

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