С начала сезона горнолыжную базу "Чиндирчеро" посетило 18 тысяч туристов

Автор Хадижат

За прошедшие пару лет, на территории курорта был установлен бугельный подъемник на 700 м, приобретены новые лыжи и тюбинги, организованы трассы с подъемником для катания на тюбингах, - сообщает РИА "Дагестан".