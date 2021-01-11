На сегодняшний день, к горнолыжной базе "Чиндирчеро" подведен газ. Построены два водохранилища, готовится к запуску газопоршневая станция. На следующий год запланировано провести ремонтные работы дороги от села Гинта к «Чиндирчеро».
С начала сезона горнолыжную базу "Чиндирчеро" посетило 18 тысяч туристов
- Автор Хадижат
- 11 января, 2021. Понедельник 10:28
За прошедшие пару лет, на территории курорта был установлен бугельный подъемник на 700 м, приобретены новые лыжи и тюбинги, организованы трассы с подъемником для катания на тюбингах, - сообщает РИА "Дагестан".