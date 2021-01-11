ЗАМАНА - Визит-центр с музеем откроют в Самурском нацпарке в Дагестане

Визит-центр с музеем откроют в Самурском нацпарке в Дагестане

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11 января, 2021. Понедельник 10:50
Визит-центр с музеем откроют в Самурском нацпарке в Дагестане

В Дагестане На территории Самурского государственного парка планируется строительства визит-центра с музеем и инфраструктурой для туристов, - пишет ТАСС.

Визит-центр с музеем откроют в Самурском нацпарке в Дагестане
Общество

«Центр будет состоять из музея Самурского леса, административного домика, авто и велопарковки и остальных строений. Также мы планируем организовать фотовыставку, посвященную Самурскому парку и работать со школьниками: демонстрировать киноленты, проводить эколога-образовательыне мероприятия сообщил СМИ замдиректора по научной работе природоохранного комплекса «Дагестанский» Гаджибек Джамирзоев. Также на территории национального парка оборудуют эколого-этническое кафе. Открытие визит-центра запланировану на весну будущего года.

 

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