ЗАМАНА - В Левашинском районе благоустроили тринадцать парковых зон

В Левашинском районе благоустроили тринадцать парковых зон

Автор
11 января, 2021. Понедельник 09:45
В Левашинском районе благоустроили тринадцать парковых зон

В Левашинском районе в рамках ряда федеральных и региональных программ в прошлом году построено 13 скверов, парков и детских площадок. 4 проекта по программе «Комфортная городская среда» построили в 2020 году.

В Левашинском районе благоустроили тринадцать парковых зон
Общество

Они стали первыми общедоступными площадками в сёлах. Установлены несколько видов качелей, горок, турников. Раньше об этом маленькие сельчане могли только мечтать и видеть на красочных картинках. Сегодня можно наблюдать, как вечерами площади переполнены детьми и молодежью. Даже небольшое общественное пространство делает облик и образ жизни сёл более современным.

Также в муниципалитете благоустроили хорошо известный парк «Победа». Теперь на его территории появились скамейки и беседки. Также высажены молодые деревья.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top