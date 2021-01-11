В Левашинском районе благоустроили тринадцать парковых зон

В Левашинском районе в рамках ряда федеральных и региональных программ в прошлом году построено 13 скверов, парков и детских площадок. 4 проекта по программе «Комфортная городская среда» построили в 2020 году.

Они стали первыми общедоступными площадками в сёлах. Установлены несколько видов качелей, горок, турников. Раньше об этом маленькие сельчане могли только мечтать и видеть на красочных картинках. Сегодня можно наблюдать, как вечерами площади переполнены детьми и молодежью. Даже небольшое общественное пространство делает облик и образ жизни сёл более современным.

Также в муниципалитете благоустроили хорошо известный парк «Победа». Теперь на его территории появились скамейки и беседки. Также высажены молодые деревья.