Пациент, в результатах теста которого обнаружен новый вид вируса вируса прибыл из Великобритании и на данный момент никаких симптомов заболевания не ощущает.
Напомним, сведения о новой мутации коронавирусной инфекции COVID-19, обнаруженной в Англии появились в двадцатых числах декабря. Как позже стало известно, новый штамм коронавируса распространяется более активно требует от населения еще большей осторожности и внимания к собственному состоянию здоровья.
В России выявлен первый пациент с "британским" штаммом коронавируса
- Автор Хадижат
- 11 января, 2021. Понедельник 09:32
На территории Российской Федерации обнаружили 1-ый случай заражения «британским штаммом» коронавирусной инфекции, об этом после новогодних праздников сообщила глава Роспотребнадзора Анна Поповова.
Пациент, в результатах теста которого обнаружен новый вид вируса вируса прибыл из Великобритании и на данный момент никаких симптомов заболевания не ощущает.
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