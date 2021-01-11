ЗАМАНА - В России выявлен первый пациент с "британским" штаммом коронавируса

В России выявлен первый пациент с "британским" штаммом коронавируса

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11 января, 2021. Понедельник 09:32
В России выявлен первый пациент с &quot;британским&quot; штаммом коронавируса

На территории Российской Федерации обнаружили 1-ый случай заражения «британским штаммом» коронавирусной инфекции, об этом после новогодних праздников сообщила глава Роспотребнадзора Анна Поповова.

В России выявлен первый пациент с "британским" штаммом коронавируса
Общество

Пациент, в результатах теста которого обнаружен новый вид вируса вируса прибыл из Великобритании и на данный момент никаких симптомов заболевания не ощущает.
Напомним, сведения о новой мутации коронавирусной инфекции COVID-19, обнаруженной в Англии появились в двадцатых числах декабря. Как позже стало известно, новый штамм коронавируса распространяется более активно требует от населения еще большей осторожности и внимания к собственному состоянию здоровья.

 

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