В России выявлен первый пациент с "британским" штаммом коронавируса

Пациент, в результатах теста которого обнаружен новый вид вируса вируса прибыл из Великобритании и на данный момент никаких симптомов заболевания не ощущает.

Напомним, сведения о новой мутации коронавирусной инфекции COVID-19, обнаруженной в Англии появились в двадцатых числах декабря. Как позже стало известно, новый штамм коронавируса распространяется более активно требует от населения еще большей осторожности и внимания к собственному состоянию здоровья.