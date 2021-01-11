ЗАМАНА - В Махачкале вновь ожидаются дожди

В Махачкале вновь ожидаются дожди

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11 января, 2021. Понедельник 09:17
В Махачкале вновь ожидаются дожди

В течении ближайших пары дней в Махачкале ожидается неблагоприятный прогноз погоды, сообщает диспетчерская служба региона.

В Махачкале вновь ожидаются дожди
Общество

Согласно прогнозу, жителей дагестанской столицы ожидают осадки в виде затяжного дождя и мокрого снега. При этом в понедельник не обойдется без усиления северо-западного ветра, а во вторник со второй половины дня усилится юго-восточный ветер до 6-11 м/с. Температура ночью в Махачкале местами опустится до 1, днем от +2, до +4°С.

 

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