В Махачкале вновь ожидаются дожди

Согласно прогнозу, жителей дагестанской столицы ожидают осадки в виде затяжного дождя и мокрого снега. При этом в понедельник не обойдется без усиления северо-западного ветра, а во вторник со второй половины дня усилится юго-восточный ветер до 6-11 м/с. Температура ночью в Махачкале местами опустится до 1, днем от +2, до +4°С.