В Магарамкентском районе газифицированы два села

В Магарамкентском районе провели газификацию в 2-ух населенных пунктах. Таким образом, газовая труба протяженностью 710 метров проведена по улице Школьная в поселке Бут-Казмаляр, а в населенном пункте Оружба газифицированы сразу две улицы, - сообщает сетевое издание "Мирмол".

Работы проведены администрацией муниципалитета по просьбам населения. В поселке Бут-Казмаляр также проведены работы по переобустройства трубы газопровода. Уточним, что она была повреждена в результате дорожно-транспортного происшествия у республиканской дороги. На месте установлены стойки под магистральную трубу газопровода.