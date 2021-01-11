Работы проведены администрацией муниципалитета по просьбам населения. В поселке Бут-Казмаляр также проведены работы по переобустройства трубы газопровода. Уточним, что она была повреждена в результате дорожно-транспортного происшествия у республиканской дороги. На месте установлены стойки под магистральную трубу газопровода.
В Магарамкентском районе газифицированы два села
- Автор Хадижат
- 11 января, 2021. Понедельник 09:07
В Магарамкентском районе провели газификацию в 2-ух населенных пунктах. Таким образом, газовая труба протяженностью 710 метров проведена по улице Школьная в поселке Бут-Казмаляр, а в населенном пункте Оружба газифицированы сразу две улицы, - сообщает сетевое издание "Мирмол".
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