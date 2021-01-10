Бригады махачкалинской "скорой помощи" в новогодние праздники выезжали на вызовы 4512 раз

Автор Хадижат

По данным Минздрава региона, с 1 по 7 января дежурные бригады «скорой помощи» в Махачкале выезжали на вызовы 4512 раз. Только в ночь с 31 декабря по 1 января врачи выехали на 620 вызовов.