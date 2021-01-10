Самой распространенной причиной обращения к медикам в праздники стало увеличение температуры, на 2-й строчке- скачки кровяного давление. Примерно 30 раз бригам вызывали из-за болезней сердца.15 раз причиной для вызова скорой помощи становились трудности с дыханием. Свыше 20 раз в "скорую" обращались из-за ожогов разной степени тяжести.
Бригады махачкалинской "скорой помощи" в новогодние праздники выезжали на вызовы 4512 раз
- Автор Хадижат
- 10 января, 2021. Воскресенье 14:51
По данным Минздрава региона, с 1 по 7 января дежурные бригады «скорой помощи» в Махачкале выезжали на вызовы 4512 раз. Только в ночь с 31 декабря по 1 января врачи выехали на 620 вызовов.
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