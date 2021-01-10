Республика Дагестан за период новогодних каникул стала вторым по популярности туристическим направлением

По данным Федерального агентства по туризму РФ около пятнадцати процентов всего потока внутреннего туризма государства во время новогодних каникул пришелся на Республика Дагестан.

По данному показателю наша республика обогнала знаменитые центры зимнего туризма Эльбрус и Домбай, пропустив вперед лишь Алтайскую республику.

Как считает Глава Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова, республику посетили даже те, кто в принципе никогда не считал её интересной с точки зрения туризма.

За 10 дней новогодних выходных поток отдыхающих вырос в несколько раз, по соотношению с соответствующим временным отрезком прошедшего года.

Известностью у путешественников пользуется самый древний город страны Дербент, крупнейший песчаный бархан на территории Европы Сарыхум, Сулакский Каньон и друге объекты.