В траурном митинге у монумента жертвам террористического акта принял участие глава города Кизляр Александр Шувалов а также горожан. Глава Кизляра упомянул, что трагические действия 9 января 1996 года являются вероломным и беспощадным криминальным поступкм боевиков, в результате которого жизни лишились более пятидесяти невинных людей.
"Прошло много дней с тех событий. Восстановлено разрушенное, работает поликлиника, которой удерживали сотни заложников. Но никто и никогда не воскресит погибших и не вернет их матерям и вдовам, сыновьям и дочерям",- отметил Шувалов.
В Кизляре в годовщину террористического акта прошли траурные мероприятия
- Автор Хадижат
- 10 января, 2021. Воскресенье 11:14
В Кизляре 9 января вспоминали погибших в крупнейшем террористическом акте современной России нападении на город отряда боевиков Салмана Радуева, - сообщает "Дагестанская правда".
В траурном митинге у монумента жертвам террористического акта принял участие глава города Кизляр Александр Шувалов а также горожан. Глава Кизляра упомянул, что трагические действия 9 января 1996 года являются вероломным и беспощадным криминальным поступкм боевиков, в результате которого жизни лишились более пятидесяти невинных людей.
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