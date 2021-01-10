ЗАМАНА - В Кизляре в годовщину террористического акта прошли траурные мероприятия

В Кизляре в годовщину террористического акта прошли траурные мероприятия

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10 января, 2021. Воскресенье 11:14
В Кизляре в годовщину террористического акта прошли траурные мероприятия

В Кизляре 9 января вспоминали погибших в крупнейшем террористическом акте современной России нападении на город отряда боевиков Салмана Радуева, - сообщает "Дагестанская правда".

В Кизляре в годовщину террористического акта прошли траурные мероприятия
Общество

В траурном митинге у монумента жертвам террористического акта принял участие глава города Кизляр Александр Шувалов а также горожан. Глава Кизляра упомянул, что трагические действия 9 января 1996 года являются вероломным и беспощадным криминальным поступкм боевиков, в результате которого жизни лишились более пятидесяти невинных людей.
"Прошло много дней с тех событий. Восстановлено разрушенное, работает поликлиника, которой удерживали сотни заложников. Но никто и никогда не воскресит погибших и не вернет их матерям и вдовам, сыновьям и дочерям",-  отметил Шувалов.

 

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