В Кизляре в годовщину террористического акта прошли траурные мероприятия

В траурном митинге у монумента жертвам террористического акта принял участие глава города Кизляр Александр Шувалов а также горожан. Глава Кизляра упомянул, что трагические действия 9 января 1996 года являются вероломным и беспощадным криминальным поступкм боевиков, в результате которого жизни лишились более пятидесяти невинных людей.

"Прошло много дней с тех событий. Восстановлено разрушенное, работает поликлиника, которой удерживали сотни заложников. Но никто и никогда не воскресит погибших и не вернет их матерям и вдовам, сыновьям и дочерям",- отметил Шувалов.