ЗАМАНА - В Минмолодежи Дагестана прошла встреча с представителями поселка Тарки

В Минмолодежи Дагестана прошла встреча с представителями поселка Тарки

Автор
10 января, 2021. Воскресенье 11:02
В Минмолодежи Дагестана прошла встреча с представителями поселка Тарки

В пятницу, 8 января, в Министерстве по делам молодёжи Республики Дагестан прошла встреча с представителями актива посёлка Тарки.

В Минмолодежи Дагестана прошла встреча с представителями поселка Тарки
Общество

Участниками мероприятия стали заместитель премьер-министра Муслим Телякавов, глава Минмолодежи  Камил Саидов, глава поселка Тарки Али Усманов, руководитель управления по внутренней политике Администрации  Махачкалы Ренат Магомедов, представители общественности и молодежь поселка.

Основной темой встречи стал назревший разговор о способах урегулирования возникшего в населенном пункте конфликта  пресечения возможного усиления конфронтации. Также были затронуты важные для поселка вопросы: положение дел с безработицей  и активное участие молодежи в общественной жизни региона. 

Подробнее о ходе и результатах встречи можно прочитать тут

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top