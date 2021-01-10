Участниками мероприятия стали заместитель премьер-министра Муслим Телякавов, глава Минмолодежи Камил Саидов, глава поселка Тарки Али Усманов, руководитель управления по внутренней политике Администрации Махачкалы Ренат Магомедов, представители общественности и молодежь поселка.
Основной темой встречи стал назревший разговор о способах урегулирования возникшего в населенном пункте конфликта пресечения возможного усиления конфронтации. Также были затронуты важные для поселка вопросы: положение дел с безработицей и активное участие молодежи в общественной жизни региона.
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