В Миннаце РД прошла встреча с представителями поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент

Автор Хадижат

В субботу, 9 января исполняющий обязанности министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов провел встречу с жителями поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент. Поводом для разговора стали трагические события, с которых начался год в поселке Тарки.