Напомним, 3 января в Тарках был убит активист, ведущий борьбу с местными наркоторговцами Вали Абдурагимов. Убийство второго жителя поселка - Керима Хайруллаева произошло 6 января в ходе развития этого конфликта. Подробнее о встрече Энрика Муслимова с представителями поселковых активов можно прочитать тут.
В Миннаце РД прошла встреча с представителями поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент
- Автор Хадижат
- 10 января, 2021. Воскресенье 10:47
В субботу, 9 января исполняющий обязанности министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов провел встречу с жителями поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент. Поводом для разговора стали трагические события, с которых начался год в поселке Тарки.
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