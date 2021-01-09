ЗАМАНА - Хасавюртовская центральная больница возвращается к плановому приему пациентов

Хасавюртовская центральная больница возвращается к плановому приему пациентов

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09 января, 2021. Суббота 20:05
Хасавюртовская центральная больница возвращается к плановому приему пациентов

Врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева посетила Хасавюртовскую центральную городскую больницу. В поездке руководителя ведомства сопровождали заместители Салман Ахмедов и Мазай Рамазанов, - сообщает пресс-служба ведомства.

Хасавюртовская центральная больница возвращается к плановому приему пациентов
Общество

На сегодняшний день, в Хасавюртовской ЦГБ  под лечение пациентов с коронавирусом перепрофилировано 5 отделений, в ней находятся 75 пациентов. В рамках визита, Татьяна Беляева подчеркнула: к 15 января необходимо завершить все работы по подготовке к работе с коронавирусными больными нового многофункционального центра в Ботаюрте и терапевтического корпуса Хасавюртовской поликлиники. Там для них будут созданы все условия и размещены 162 койки. Таким образом, Хасавюртовская ЦГБ вернется к приему плановых пациентов.

 

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