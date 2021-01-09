Хасавюртовская центральная больница возвращается к плановому приему пациентов

На сегодняшний день, в Хасавюртовской ЦГБ под лечение пациентов с коронавирусом перепрофилировано 5 отделений, в ней находятся 75 пациентов. В рамках визита, Татьяна Беляева подчеркнула: к 15 января необходимо завершить все работы по подготовке к работе с коронавирусными больными нового многофункционального центра в Ботаюрте и терапевтического корпуса Хасавюртовской поликлиники. Там для них будут созданы все условия и размещены 162 койки. Таким образом, Хасавюртовская ЦГБ вернется к приему плановых пациентов.