ЗАМАНА - В новогодние праздники в Дагестане кабинеты КТ работали в круглосуточном режиме

В новогодние праздники в Дагестане кабинеты КТ работали в круглосуточном режиме

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09 января, 2021. Суббота 18:01
В новогодние праздники в Дагестане кабинеты КТ работали в круглосуточном режиме

Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева приняла участие в федеральном совещании под председательством Михаила Мурашко.
Темой совещания стал анализ оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

В новогодние праздники в Дагестане кабинеты КТ работали в круглосуточном режиме
Общество

Позитивную оценку получили регионы, сумевшие организовать реабилитационные мероприятия и койки долечивания пациентам с COVID-19. Напомним, что в республике подобных коек более 70.

Внимание в рамках совещания было также уделено и обеспечению непрерывной амбулаторной помощи пациентам с COVID-19 в период новогодних праздников. Уточним, что в республике будни медиков начали 1 января. В круглосуточном режиме принимают пациентов кабинеты компьютерной томографии и лаборатории. Сменяют друг друга дежурные бригады. 

Так, например, в период пандемии, когда прием пациентов в федеральные клиники был вынужденно ограничен, в республике пациентам были доступны сложнейшая высокотехнологичная медицинская помощь. В минувшем году,  в Дагестане ее получили порядка 7 тысяч пациентов.

 

 

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