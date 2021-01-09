В новогодние праздники в Дагестане кабинеты КТ работали в круглосуточном режиме

Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева приняла участие в федеральном совещании под председательством Михаила Мурашко. Темой совещания стал анализ оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Позитивную оценку получили регионы, сумевшие организовать реабилитационные мероприятия и койки долечивания пациентам с COVID-19. Напомним, что в республике подобных коек более 70.

Внимание в рамках совещания было также уделено и обеспечению непрерывной амбулаторной помощи пациентам с COVID-19 в период новогодних праздников. Уточним, что в республике будни медиков начали 1 января. В круглосуточном режиме принимают пациентов кабинеты компьютерной томографии и лаборатории. Сменяют друг друга дежурные бригады.

Так, например, в период пандемии, когда прием пациентов в федеральные клиники был вынужденно ограничен, в республике пациентам были доступны сложнейшая высокотехнологичная медицинская помощь. В минувшем году, в Дагестане ее получили порядка 7 тысяч пациентов.