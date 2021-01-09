Министр образования и науки Дагестана посетила школу, пострадавшую в результате землетрясения

Здание Аккинской школы уже несколько лет является аварийным. В результате землетрясения 2 января, трещины в здании стали больше и теперь здание не рассчитано на проведение в нем учебных занятий.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов после того, как прибывшая делегация осмотрела здание предложил несколько вариантов решения возникшей проблемы. Уммупазиль Омарова отметила, что самое главное не ставить жизнь детей и педагогов под угрозу и не срывать учебный процесс.

Для дальнейшей учебы детей было решено арендовать помещение. Педагогический коллектив Аккинской школы и жители села надеются, что в скором времени в селе будет построено новое здание для размещениями школы.