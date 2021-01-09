Здание Аккинской школы уже несколько лет является аварийным. В результате землетрясения 2 января, трещины в здании стали больше и теперь здание не рассчитано на проведение в нем учебных занятий.
Глава Табасаранского района Магомед Курбанов после того, как прибывшая делегация осмотрела здание предложил несколько вариантов решения возникшей проблемы. Уммупазиль Омарова отметила, что самое главное не ставить жизнь детей и педагогов под угрозу и не срывать учебный процесс.
Для дальнейшей учебы детей было решено арендовать помещение. Педагогический коллектив Аккинской школы и жители села надеются, что в скором времени в селе будет построено новое здание для размещениями школы.
Министр образования и науки Дагестана посетила школу, пострадавшую в результате землетрясения
- Автор Хадижат
- 09 января, 2021. Суббота 17:38
Табасаранский район посетила врио Министерства образования и науки региона Уммупазиль Омарова. В рамках визита, она проинспектировала Аккинскую среднюю школу, в которой на сегодняшний день учится 144 ученика , - сообщает издание "Голос Табасарана".
Здание Аккинской школы уже несколько лет является аварийным. В результате землетрясения 2 января, трещины в здании стали больше и теперь здание не рассчитано на проведение в нем учебных занятий.
Последнее от Хадижат
- В новогодние праздники в Дагестане кабинеты КТ работали в круглосуточном режиме
- Дагестанский журналист Елена Еськина провела 6 часов в красной зоне
- В Республике Дагестан в новогоднюю ночь родилось 117 детей
- В Махачкале задержали чрезмерно шумных соседей
- В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 159 пациентов