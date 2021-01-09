Работа уже опубликована на канале Елены в YouTube и собрала не мало комментариев со словами благодарности и оценкой профессионального труда авторов.
В состав телевизионной группы, работающей над проектом также вошли оператор Фарид Муслимов, режиссер монтажа Таин Рабаданов и другие.
Следует отметить, что помимо телевизионного фильма Елены Еськиной, Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций также поддержало видео работу Камала Галбацова "Вторая волна" и проект Ильяса Ахмедова "Корона испытания". В рамках последнего, о автор попытался разобраться что происходит на эмоциональном и даже психологическом уровне с человеком, которого так или иначе затронула волна коронавируса.