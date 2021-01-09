ЗАМАНА - Дагестанский журналист Елена Еськина провела 6 часов в красной зоне

Дагестанский журналист Елена Еськина провела 6 часов в красной зоне

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09 января, 2021. Суббота 16:47
Дагестанский журналист Елена Еськина провела 6 часов в красной зоне

 Дагестанский журналист Елена Еськина провела 6 часов вместе с врачами ГКБ#1 Махачкалы в реанимации с ковидными больными. Всё увиденное легло в основу телевизионного фильма «За красной чертой», созданного при поддержке Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.

Работа уже опубликована на канале Елены в YouTube и собрала не мало комментариев со словами благодарности и оценкой профессионального труда авторов.
В состав телевизионной группы, работающей над проектом также вошли оператор Фарид Муслимов, режиссер монтажа Таин Рабаданов и другие.

Следует отметить, что помимо телевизионного фильма Елены Еськиной, Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций также поддержало видео работу Камала Галбацова "Вторая волна" и проект Ильяса Ахмедова  "Корона испытания". В рамках последнего, о автор попытался разобраться что происходит на эмоциональном и даже психологическом уровне с человеком, которого так или иначе затронула волна коронавируса. 

 

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взяты из открытых источников
 

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