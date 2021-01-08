ЗАМАНА - В Республике Дагестан в новогоднюю ночь родилось 117 детей

В Республике Дагестан в новогоднюю ночь родилось 117 детей

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08 января, 2021. Пятница 19:24
В Республике Дагестан в новогоднюю ночь родилось 117 детей

67 новоиспеченных жителей республики оказались мужского и 50 женского пола.

В Республике Дагестан в новогоднюю ночь родилось 117 детей
Общество

В Махачкале в самую волшебную ночь года родились 14 детей: 8 мальчиков и 6 девочек. Всего же за первую неделю нового года в Республике Дагестан родилось 823 малыша.
А старт новому году в 00:05 1 января дал мальчишка, родившийся в Роддоме №2. Его вес составил 3 кг 130 г.
Уточним, что в праздничные дни родильные дома трудятся в стандартном рабочем режиме.

 

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взяты из открытых источников
 

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