В Махачкале в самую волшебную ночь года родились 14 детей: 8 мальчиков и 6 девочек. Всего же за первую неделю нового года в Республике Дагестан родилось 823 малыша.
А старт новому году в 00:05 1 января дал мальчишка, родившийся в Роддоме №2. Его вес составил 3 кг 130 г.
Уточним, что в праздничные дни родильные дома трудятся в стандартном рабочем режиме.
В Республике Дагестан в новогоднюю ночь родилось 117 детей
- Автор Хадижат
- 08 января, 2021. Пятница 19:24
67 новоиспеченных жителей республики оказались мужского и 50 женского пола.
В Махачкале в самую волшебную ночь года родились 14 детей: 8 мальчиков и 6 девочек. Всего же за первую неделю нового года в Республике Дагестан родилось 823 малыша.
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