Подчеркнём, в республике интенсивно работает сall центр по борьбе с коронавирусной инфекцией. По короткому номеру 122 дагестанцы, болеющие COVID-19 могут вызвать доктора на дом, прояснить показатели тестов на коронавирус, получить нужную консультацию. Звонок на 122 является бесплатным для всех жителей региона.
В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 159 пациентов
- Автор Хадижат
- 08 января, 2021. Пятница 18:39
Не справились с болезнью в регионе еще 4 человека. Выздоровели и отправились домой 144 дагестанца.
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