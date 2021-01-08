ЗАМАНА - В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 159 пациентов

В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 159 пациентов

Автор
08 января, 2021. Пятница 18:39
В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 159 пациентов

Не справились с болезнью в регионе еще 4 человека. Выздоровели и отправились домой 144 дагестанца.

В Дагестане за сутки коронавирус подтвердился у 159 пациентов
Общество

Подчеркнём, в республике интенсивно работает сall центр по борьбе с коронавирусной инфекцией. По короткому номеру 122 дагестанцы, болеющие COVID-19 могут вызвать доктора на дом, прояснить показатели тестов на коронавирус, получить нужную консультацию. Звонок на 122 является бесплатным для всех жителей региона.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top