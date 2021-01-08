Четвертое землетрясение с начала года зафиксировано в Дагестане

Сейсмособытие зафиксировано в пятницу, 8 января в 12.49 на участке границы между Дагестаном и Чечней в Цумадинском районе.

Землетрясение произошло на глубине 57 км, его магнитуда составила 3,7 балла. Толчки на поверхности не ощущались, жалоб и звонков от населения не поступало.

Между тем, стали известны последствия землетрясения, произошедшего 2 января.

Повреждения получило здание школы в селе Акка Табасаранского района. Стоит. отметить, что помещение школы и до этого было признано аварийным, а теперь и вовсе представляет опасность для учащихся и работников.

"Ремонт здания невозможен и нецелесообразен", - сообщает пресс-служба Минобрнауки Дагестана. Обучение школьников будет проходить в арендованном для этих целей частном доме.