Участие в научных конференциях и исторических кружках - вклад студентов ДГУ в сохранение исторической памяти

Студенческие кружки, научные конференции, дебаты и дискуссии на семинарах – лишь часть мероприятий в Даггосуниверситете для сохранения подлинности исторической памяти.

«Движение горцев под предводительством имама Шамиля, разгром Надир-шаха, Великая Отечественная война – этими темами наши студенты интересуются больше всего. Ещё одна тема, которую мы намерены широко охватить в следующем году, – 100-летие ДАССР», – отмечает профессор кафедры всеобщей истории ДГУ, д.и.н. Руслан Сефербеков.

Студенты-историки и все желающие в научно-образовательном центре «История России» или дискуссионном клубе «Диалог» при вузе могут обсудить интересные страницы истории: выяснить мотивы убийства имамов или истолковать «Повесть временных лет».

Ежегодно на истфаке ДГУ проходят всероссийские чтения памяти основателя исторической науки в Дагестане, профессора Расула Магомедова, Дгазуровские чтения, посвященные Вере Дзагуровой – педагога, воспитавшего плеяду талантливых дагестанских историков. Открыты научная школа «Дагестан в составе России: история и современность», научно-образовательный центр «История России», интегрированный с Институтом истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН научный центр «История Кавказа» и студенческий проблемный научно-исследовательский центр «Актуальные проблемы истории Кавказа».