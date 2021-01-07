"Аферисты смогут применять записанные образцы голоса для синтеза голоса жертвы и следующей нападения на подобные сервисы", - объяснил Пудов.
Он также привел в пример случай, случившийся в Англии, когда генеральному директору компании поступил звонок будто бы от его руководителя с просьбой перевести крупную сумму на обозначенный счет. Система смогла не просто воспроизвести похожий голос, но и воссоздать немецкий акцент. В итоге средства получили преступники.
Пудов подчеркнул, что звонящие могут восстанавливать звонки от банковских либо других компаний при помощи интерактивного голосового ответа делается это для сбора разных информации. А также, он отметил, что если у человека есть опасение записи беседы,ему следует сразу же прервать разговор, сообщает агентство "Прайм".
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- Автор Хадижат
- 07 января, 2021. Четверг 13:53
Опасность того, что мошенник запишет телефонный разговор с человеком, заключается в дальнейшем использовании его голоса, считает специалист в области кибербезопасности Дмитрий Пудов.
"Аферисты смогут применять записанные образцы голоса для синтеза голоса жертвы и следующей нападения на подобные сервисы", - объяснил Пудов.
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