ЗАМАНА - В России появился новый вид мошенничества по телефону

В России появился новый вид мошенничества по телефону

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07 января, 2021. Четверг 13:53
В России появился новый вид мошенничества по телефону

Опасность того, что мошенник запишет телефонный разговор с человеком, заключается в дальнейшем использовании его голоса, считает специалист в области кибербезопасности Дмитрий Пудов.

В России появился новый вид мошенничества по телефону
Общество

"Аферисты смогут применять записанные образцы голоса для синтеза голоса жертвы и следующей нападения на подобные сервисы", - объяснил Пудов.
Он также привел в пример случай, случившийся в Англии, когда генеральному директору компании поступил звонок будто бы от его руководителя с просьбой перевести крупную сумму на обозначенный счет. Система смогла не просто воспроизвести похожий голос, но и воссоздать немецкий акцент. В итоге средства получили преступники.
Пудов подчеркнул, что звонящие могут восстанавливать звонки от банковских либо других компаний при помощи интерактивного голосового ответа делается это для сбора разных информации. А также, он отметил, что если у человека есть опасение записи беседы,ему следует сразу же прервать разговор, сообщает агентство "Прайм".

 

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