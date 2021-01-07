ЗАМАНА - В населенных пунктах Дагестана восстановлено энергоснабжение

В населенных пунктах Дагестана восстановлено энергоснабжение

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07 января, 2021. Четверг 12:38
В населенных пунктах Дагестана восстановлено энергоснабжение

В Республике Дагестан аварийные бригады энергетиков наладили снабжение электроэнергией в 18 пунктах с населением 35 тысяч человек.

В населенных пунктах Дагестана восстановлено энергоснабжение
Общество

По информации ТАСС, восстановлено снабжение электроэнергией Кизлярского, Карабудахкентского и Тарумовского районов а также Махачкалы и ее пригородов.
Напомним, причиной аварии на линии электропередач являлся сильный, порывистый ветер.

 

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