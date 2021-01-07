По информации ТАСС, восстановлено снабжение электроэнергией Кизлярского, Карабудахкентского и Тарумовского районов а также Махачкалы и ее пригородов.
Напомним, причиной аварии на линии электропередач являлся сильный, порывистый ветер.
В населенных пунктах Дагестана восстановлено энергоснабжение
- Автор Хадижат
- 07 января, 2021. Четверг 12:38
В Республике Дагестан аварийные бригады энергетиков наладили снабжение электроэнергией в 18 пунктах с населением 35 тысяч человек.
По информации ТАСС, восстановлено снабжение электроэнергией Кизлярского, Карабудахкентского и Тарумовского районов а также Махачкалы и ее пригородов.