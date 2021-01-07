На территории кооператива "Батлаич" введен карантин

Сергей Меликов подписал Указ о внедрении сельскохозяйственного карантина на кооперативе «Батлаич» из-за распространения оспы коз и овец. Ограничения призваны ликвидировать очаг оспы овец и коз.

Согласно Указу, территорию карантина нельзя посещать лицам, не выполняющим промышленную работу в кооперативе.

Ограничен также ввоз и вывоз животных, кормов, молока и так далее. Уточним, сельскохозяйственный промышленный кооператив племенного завода имени «Батлаич» находится в зоне отгонного животноводства на территории Кумторкалинского района. Карантин на территории продлится до 26 января 2021 года.