Согласно Указу, территорию карантина нельзя посещать лицам, не выполняющим промышленную работу в кооперативе.
Ограничен также ввоз и вывоз животных, кормов, молока и так далее. Уточним, сельскохозяйственный промышленный кооператив племенного завода имени «Батлаич» находится в зоне отгонного животноводства на территории Кумторкалинского района. Карантин на территории продлится до 26 января 2021 года.
На территории кооператива "Батлаич" введен карантин
- Автор Хадижат
- 07 января, 2021. Четверг 11:54
Сергей Меликов подписал Указ о внедрении сельскохозяйственного карантина на кооперативе «Батлаич» из-за распространения оспы коз и овец. Ограничения призваны ликвидировать очаг оспы овец и коз.
Согласно Указу, территорию карантина нельзя посещать лицам, не выполняющим промышленную работу в кооперативе.
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