Горящий двухэтажный дом, в котором проживают 8 человек (четверо из них дети) объединившись, тушили сельчане и пожарные. Сражались с огнем более трехсот человек. Как сообщает издание, в результате пожара никто не пострадал.
В Дагестане жители села помогли пожарным справиться с огнем
- Автор Хадижат
- 06 января, 2021. Среда 14:55
В селе Шаитли Цунтинского района 5 января разгорелся пожар, - сообщает «Молодежь Дагестана».
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