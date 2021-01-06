В Дагестане жители села помогли пожарным справиться с огнем

Горящий двухэтажный дом, в котором проживают 8 человек (четверо из них дети) объединившись, тушили сельчане и пожарные. Сражались с огнем более трехсот человек. Как сообщает издание, в результате пожара никто не пострадал.