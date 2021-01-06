Порывистый ветер оставил без света 35 тысяч человек в Дагестане

Утром 6 января из-за мощного ветра в Республике Дагестан без света остались приблизительно 35 тысяч человек, - сообщает "Молодежь Дагестана".

В зону отключения электро энергии попали 18 населенных пунктов Кизлярского, Тарумовского, Карабудахкентского районов, а также частично город Махачкала.