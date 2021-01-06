ЗАМАНА - Порывистый ветер оставил без света 35 тысяч человек в Дагестане

Порывистый ветер оставил без света 35 тысяч человек в Дагестане

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06 января, 2021. Среда 14:40
Порывистый ветер оставил без света 35 тысяч человек в Дагестане

Утром 6 января из-за мощного ветра в Республике Дагестан без света остались приблизительно 35 тысяч человек, - сообщает "Молодежь Дагестана". 

Порывистый ветер оставил без света 35 тысяч человек в Дагестане
Общество
В зону отключения электро энергии попали 18 населенных пунктов Кизлярского, Тарумовского, Карабудахкентского районов, а также частично город Махачкала. 
На данный момент,  восстановлено электроснабжение 65% отключенных абонентов. Над ликвидацией последствий аварий продолжают работать 142 энергетика в составе 38 бригад.

 

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