Напомним, сегодня в республике активно функционирует сall центр. По короткому номеру 122 дагестанцы, болеющие коронавирусом могут вызвать врача на дом, уточнить результаты тестов на COVID-19, получить необходимую консультацию. Звонок на 122 является бесплатным для всех абонентов. Появление номера 122 не отменяет возможность использовать короткие номера экстренных служб такие, как 03/103, 112.
За сутки в Дагестане умерли 3 человека с коронавирусом
- Автор Хадижат
- 06 января, 2021. Среда 14:15
Новых заболевших за прошедшие сутки 158. Выздоровели и отправились домой 155 человек.
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