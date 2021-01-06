За сутки в Дагестане умерли 3 человека с коронавирусом

Напомним, сегодня в республике активно функционирует сall центр. По короткому номеру 122 дагестанцы, болеющие коронавирусом могут вызвать врача на дом, уточнить результаты тестов на COVID-19, получить необходимую консультацию. Звонок на 122 является бесплатным для всех абонентов. Появление номера 122 не отменяет возможность использовать короткие номера экстренных служб такие, как 03/103, 112.