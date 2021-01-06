В программном документе по годам расписаны мероприятия, запланированные в самом южном городе России. Например, в 2024 году в Дербенте будет проложена канатная дорога длиной 2,8 км, построена набережная длинной полтора километра. В рамках обустройства также запланировано провести озеленение территорий, улиц, провести капитальный ремонт проезжей части в городе, также завершитель строительство очистных строений и электрической подстанции.
На развитие Дербента до 2024 года будет направлено 28 миллиардов рублей
- Автор Хадижат
- 06 января, 2021. Среда 14:02
Согласно новому постановлению Правительства Республики Дагестан, до 2024 года на развитие Дербента будет направлено более 28 миллиардов рублей.
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