ЗАМАНА - На развитие Дербента до 2024 года будет направлено 28 миллиардов рублей

На развитие Дербента до 2024 года будет направлено 28 миллиардов рублей

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06 января, 2021. Среда 14:02
На развитие Дербента до 2024 года будет направлено 28 миллиардов рублей

Согласно новому постановлению Правительства Республики Дагестан, до 2024 года на развитие Дербента будет направлено более 28 миллиардов рублей.

На развитие Дербента до 2024 года будет направлено 28 миллиардов рублей
Общество

В программном документе по годам расписаны мероприятия, запланированные в самом южном городе России. Например, в 2024 году в Дербенте будет проложена канатная дорога длиной 2,8 км, построена набережная длинной  полтора  километра. В рамках обустройства также запланировано провести озеленение территорий, улиц, провести капитальный ремонт проезжей части в городе, также завершитель строительство  очистных строений и электрической подстанции. 

 

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