ЗАМАНА - Дагестанские энергетики работают в особом режиме в связи с ухудшением погодных условий

Дагестанские энергетики работают в особом режиме в связи с ухудшением погодных условий

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06 января, 2021. Среда 13:37
Дагестанские энергетики работают в особом режиме в связи с ухудшением погодных условий

Дагестанские энергетики ввели особенный режим работы в связи с резким осложнением метеорологических условий (порывистый сильный ветер до 25 м/с).

Дагестанские энергетики работают в особом режиме в связи с ухудшением погодных условий
Общество

В зоне риска оказались Кизлярский, Карабудахкентский, Тарумовский районы, также город Махачкала и его пригороды. Мобилизованы и готовы к ликвидации последствий непогодицы 173 бригады филиала «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» 678 энергетиков, 294 единицы специализированной техники. Сотрудники обеспечены изделиями для персональной защиты и готовы оперативным образом реагировать на появление всех нештатных ситуаций, которые связаны с неблагоприятными метеорологическими условиями. Работает круглосуточная бесплатная горячая линия Группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220 и портал светлаястрана.рф.

 

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