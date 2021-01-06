Дагестанские энергетики работают в особом режиме в связи с ухудшением погодных условий

В зоне риска оказались Кизлярский, Карабудахкентский, Тарумовский районы, также город Махачкала и его пригороды. Мобилизованы и готовы к ликвидации последствий непогодицы 173 бригады филиала «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» 678 энергетиков, 294 единицы специализированной техники. Сотрудники обеспечены изделиями для персональной защиты и готовы оперативным образом реагировать на появление всех нештатных ситуаций, которые связаны с неблагоприятными метеорологическими условиями. Работает круглосуточная бесплатная горячая линия Группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220 и портал светлаястрана.рф.