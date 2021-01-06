В Махачкале продолжаются новогодние мероприятия

Так, на площадке перед Русским театром прошел танцевальный новогодний флешмоб поединок «Лезгинка vs Брейк-данс».

Кроме того, ежедневно в столице проводятся музыкально-театрализованные преставления в 15 минутном формате «Новогодних открыток». Необходимо отметить, что все мероприятия согласованы с Роспотребнадзором республики.