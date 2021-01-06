ЗАМАНА - В Махачкале продолжаются новогодние мероприятия

В Махачкале продолжаются новогодние мероприятия

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06 января, 2021. Среда 13:34
В Махачкале продолжаются новогодние мероприятия

Новогодние мероприятия продолжаются в столице республики до 9 января.

В Махачкале продолжаются новогодние мероприятия
Общество

Так, на площадке перед Русским театром прошел танцевальный новогодний флешмоб поединок «Лезгинка vs Брейк-данс».
Кроме того, ежедневно в столице проводятся музыкально-театрализованные преставления в 15 минутном формате «Новогодних открыток». Необходимо отметить, что все мероприятия согласованы с Роспотребнадзором республики.

 

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