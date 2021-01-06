Так, на площадке перед Русским театром прошел танцевальный новогодний флешмоб поединок «Лезгинка vs Брейк-данс».
Кроме того, ежедневно в столице проводятся музыкально-театрализованные преставления в 15 минутном формате «Новогодних открыток». Необходимо отметить, что все мероприятия согласованы с Роспотребнадзором республики.
В Махачкале продолжаются новогодние мероприятия
- Автор Хадижат
- 06 января, 2021. Среда 13:34
Новогодние мероприятия продолжаются в столице республики до 9 января.
Так, на площадке перед Русским театром прошел танцевальный новогодний флешмоб поединок «Лезгинка vs Брейк-данс».
Последнее от Хадижат
- Дагестанские энергетики работают в особом режиме в связи с ухудшением погодных условий
- В Сергокале обустроили 25 контейнерных площадок для мусора
- На территории Дагестана за минувшую неделю произошло 28 ДТП
- В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 157 человек
- В Дагестане зафиксировано 1,7 тыс. семей обманутых дольщиков