ЗАМАНА - В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 157 человек

В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 157 человек

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05 января, 2021. Вторник 16:22
В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 157 человек

В Дагестане за прошедшие сутки опасным вирусом заразились 157 человек.

В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 157 человек
Общество

Жертвами коронавируса стали 3 человека, таким образом, общее число погибших в регионе составляет 1138 человек. Вылечились и отправились домой за прошедшие сутки 159 пациентов. 

 

 

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