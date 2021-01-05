Жертвами коронавируса стали 3 человека, таким образом, общее число погибших в регионе составляет 1138 человек. Вылечились и отправились домой за прошедшие сутки 159 пациентов.
В Дагестане за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 157 человек
- Автор Хадижат
- 05 января, 2021. Вторник 16:22
В Дагестане за прошедшие сутки опасным вирусом заразились 157 человек.
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