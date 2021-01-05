В Дагестане зафиксировано 1,7 тыс. семей обманутых дольщиков

В ведомстве рекомендуют быть более внимательными при приобретении квартиры. «Необходимо добиваться от строительной организации предъявления документов на участок и разрешение на стройку. Кроме того следует провести проверку, состоит ли застройщик на учёте в налоговых органах и имеется ли у него свидетельство о гос регистрации», - говорится в сообщении Минстроя.