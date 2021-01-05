ЗАМАНА - В Дагестане зафиксировано 1,7 тыс. семей обманутых дольщиков

В Дагестане зафиксировано 1,7 тыс. семей обманутых дольщиков

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05 января, 2021. Вторник 11:25
В Дагестане зафиксировано 1,7 тыс. семей обманутых дольщиков

В Министерстве строительства Республики Дагестан сообщили, что количество обманутых участников долевого строительства в республике составляет 1,7 тысячи.

В Дагестане зафиксировано 1,7 тыс. семей обманутых дольщиков
Общество

В ведомстве рекомендуют быть более внимательными при приобретении квартиры. «Необходимо добиваться от строительной организации предъявления документов на участок и разрешение на стройку. Кроме того следует провести проверку, состоит ли застройщик на учёте в налоговых органах и имеется ли у него свидетельство о гос регистрации», - говорится в сообщении Минстроя.

 

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